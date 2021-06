Başına kasket takarak kürsüye çıkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştiren AK Partili Hüsnü Boztepe, "Biz buradan saman yollayacağız, oradan da bize et gelecek gibi çok büyük bir proje! Seferihisar durumunu hepimiz biliyoruz. Bataklık, borç içinde. Ardahan'ı kurtaracak ya... Vallahi Ardahanlı hemşerilerim aman dikkatli olun, elinizdeki avunucunuzdaki de gider. Kasket takmakla çiftçi olunmuyor. Bir kucak ot alarak rençber olmuyor. Sayın Belediye Başkanımız gece rüyasında ne görüyorsa, sabah onu söylüyor" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da, "Bu şehrin Kiraz'ı, Beydağ'ı, Ödemiş'i, Tire'si, Bayındır'ı var. Ardahan'dan et alacaksınız, yok böyle bir şey. Gidip Ödemiş'ten et alacaksınız. Daha 2 yılda Ödemiş'te et entegre tesisi kuramadınız" ifadelerini kullandı.