Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

İZMİR Urla'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Bora Geçen (53), Urla istikametinden İskele Mahallesi istikametine doğru seyir halindeyken motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Ağır yaralanan Bora Geçen, ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Geçen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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