  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir O sürücü ehliyetsizmiş!

O sürücü ehliyetsizmiş!

O sürücü ehliyetsizmiş!

20.6.2021

İZMİR Karşıyaka'da kaldırımda oynayan 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan'ın ezerek ölümüne sebebiyet vermek suçundan tutuklanan üç çocuk annesi Arzu Düş'ün (39) ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Genç kadının ehliyet sınavlarına hazırlanmak için direksiyon başına geçtiği ve kaza anında fren yerine gaza bastığı öğrenildi.

Minik Emirhan'ın yakınları yaptıkları açıklamada, "Sürücünün kusuru büyük. Ciğerimiz yanıyor. Bu bir kaza değil, bu bir ihmal cinayeti. Gerekli cezanın en üst seviyeden alınması için takipçisi olmaya devam edeceğiz" dediler.

■ FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

O sürücü ehliyetsizmiş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.