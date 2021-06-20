O sürücü ehliyetsizmiş!

İZMİR Karşıyaka'da kaldırımda oynayan 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan'ın ezerek ölümüne sebebiyet vermek suçundan tutuklanan üç çocuk annesi Arzu Düş'ün (39) ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Genç kadının ehliyet sınavlarına hazırlanmak için direksiyon başına geçtiği ve kaza anında fren yerine gaza bastığı öğrenildi.

Minik Emirhan'ın yakınları yaptıkları açıklamada, "Sürücünün kusuru büyük. Ciğerimiz yanıyor. Bu bir kaza değil, bu bir ihmal cinayeti. Gerekli cezanın en üst seviyeden alınması için takipçisi olmaya devam edeceğiz" dediler.

■ FATİH ŞENDİL