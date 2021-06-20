Yağcıoğlu Apartmanı iddianamesi kabul edildi

İZMİR'DE 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'na ilişkin iddianame İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Dokuz Eylül ve İstanbul Teknik üniversitelerinden 7 kişilik bilirkişi heyetinin raporuna yer verildi. Raporda apartmandan alınan beton karot numunelerinin, binanın projesinde belirtilen beton dayanım sınıfına uymadığı, bina statik-betonarme hesaplarında bodrum katın hesaplara dahil edilmediğinin belirlendiği bildirildi. Müteahhit Ş.A. ile binanın fenni mesulü O.A, 6 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

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