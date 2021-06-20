  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Yağcıoğlu Apartmanı iddianamesi kabul edildi

iddianamesi kabul edildi

Yağcıoğlu Apartmanı iddianamesi kabul edildi

20.6.2021

İZMİR'DE 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'na ilişkin iddianame İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Dokuz Eylül ve İstanbul Teknik üniversitelerinden 7 kişilik bilirkişi heyetinin raporuna yer verildi. Raporda apartmandan alınan beton karot numunelerinin, binanın projesinde belirtilen beton dayanım sınıfına uymadığı, bina statik-betonarme hesaplarında bodrum katın hesaplara dahil edilmediğinin belirlendiği bildirildi. Müteahhit Ş.A. ile binanın fenni mesulü O.A, 6 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yağcıoğlu Apartmanı iddianamesi kabul edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.