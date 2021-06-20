Yolcu dolu minibüsler çarpıştı: 6 yaralı

İZMİR'İN Bornova ilçesinde iki yolcu minibüsünün çarpışması sonrası çıkan yangında iki yolcu minibüsü de yanarak kül oldu. Kaza dün saat 09.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7056 sokaktaki dört yol ağzında meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinde çıkan yangın, diğer araca da sirayet etti. Yanmaya başlayan minibüsteki yolcular, vatandaşların çabasıyla çıkarıldı. Kaza sebebiyle bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada 4'ü yolcu 6 kişi yaralanırken, kavşakta önlem alınmaması nedeniyle vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.

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