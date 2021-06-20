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Haberler İzmir Yunan’ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

Yunan’ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

Yunan’ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

20.6.2021

İZMİR'İN Dikili, Foça ve Çeşme ilçelerinde, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 55 kaçak göçmen ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Farklı yerlerde karaya çıkartılan 70 kişi, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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