Acı gerçegi 30 yıl sonra ögrendı

İZMİR'DE sanayici iş insanı A.A. 30 yaşındaki oğlu C.K.A. ile tartışıp kavga etti. Kavga sonrası öfkelenen baba, olaya tanık olan eşine "Bu çocuk nasıl bu hale geldi! Bu benim çocuğum olamaz" dedi.

HEMEN DNA TESTİ YAPTIRDI

A.A'NIN eşinin verdiği cevap ise 30 yıllık sırrı ortaya çıkardı. Öfkeli babaya, "Artık anla, o çocuk senden değil" diyen anne, acı itirafıyla A.A'yı şoke etti. Tek çocuk babası olan A.A. eşinden öğrendiği acı gerçekle soluğu bir laborotuvarda aldı. Yapılan tahlillerin ardından tıbben baba olmasının imkansız olduğunu öğrenen A. A, bu kez İzmir'de 'baba avcısı' olarak tanınan avukat Varol Turbay'a başvurdu. Oğlunun kendisinden olmadığını ispatlamak için DNA testi yaptıran A.A, avukatı Turbay aracılığıyla, 32 yıllık eşine maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

FATİH ŞENDİL