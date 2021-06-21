Aliağa'da sahiller canlanmaya başladı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber, İzmir'deki sahillerde ilgi görüyor. Aliağa'da da sıcaklık 28 dereceye dayandı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar; halk plajı, Ağa Park, Yeni Şakran'daki plajlara akın etti. Şezlonglara uzanarak güneşlenen vatandaşlar, denize girerek serinledi.

Vatandaşların bazıları da, çocuklarıyla birlikte sahil bandındaki piknik alanlarında dinlenmeyi tercih etti. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri de, hijyen ve korunma tedbirlerine uyması konusunda uyarılarda bulundu. Polis ekipleri de yine, olası hırsızlıklara karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarı yaptı.