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Haberler İzmir Altınkum’da 20 dekar makilik alan kül oldu

’da 20 dekar makilik alan kül oldu

Altınkum’da 20 dekar makilik alan kül oldu

21.6.2021

İZMİR Çeşme'nin Altınkum Mahallesi'nde çıkan yangında 20 dekar makilik alan yandı. Önceki gün akşamüstü saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılmaya başladı. 10 arazöz ve 5 tankerle yangına müdahale edilirken, 3 yangın söndürme helikopterinin de bölgeye gelmesiyle makilik yangını büyümeden söndürüldü. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Orman yangınları nedeniyle orman vasıfları değişmez. İzleyen yıl ilk ağaçlandırma programında bölge acilen ağaçlandırılacaktır" ifadelerini kullandı.

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