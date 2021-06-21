Görünmez kaza

İZMİR Urla'daki söğüt ağacı, ikiye bölünerek kahvehane önünde duran masaların üzerine devrildi. O anlarda kahvehanenin boş olması olası faciayı önledi. Durum vatandaşlar tarafından, Urla Belediyesi yetkililerine bildirilirken, bölgeye Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ağaçtan kopan parçalar temizlenerek alan temizlendi.