İZMİR Urla'daki söğüt ağacı, ikiye bölünerek kahvehane önünde duran masaların üzerine devrildi. O anlarda kahvehanenin boş olması olası faciayı önledi. Durum vatandaşlar tarafından, Urla Belediyesi yetkililerine bildirilirken, bölgeye Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ağaçtan kopan parçalar temizlenerek alan temizlendi.
Görünmez kaza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.