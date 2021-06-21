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Haberler İzmir İzmir'de 3 bin 810 kaçak cep telefonu ele geçirildi

'de 3 bin 810 kaçak cep telefonu ele geçirildi

'de polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 810 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de 3 bin 810 kaçak cep telefonu ele geçirildi
AA

21.06.2021, 17:14

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 bin 810 tuşlu cep telefonu ile 7 bin 385 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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