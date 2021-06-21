İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 bin 810 tuşlu cep telefonu ile 7 bin 385 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir'de 3 bin 810 kaçak cep telefonu ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.