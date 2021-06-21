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İzmir'de 3 bin 810 kaçak cep telefonu ele geçirildi

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 810 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.