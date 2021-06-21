O patlayıcılar İzmir’e geliyordu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın Olağan Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "17 Haziran'da Van'da bir araç durduruldu ve arkadaşlarımız C4 patlayıcı ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı. 18 Haziran'da Mardin Nusaybin'de büyükşehire hareket halindeki bir araçta 1.6 kilogram C4 ele geçirildi" açıklamalarında büyükşehir olarak bahsettiği kentin İzmir olduğu ortaya çıktı.

Soylu, Van'da bir araçta C4 ile hazırlanmış patlayıcı düzeneği ile Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir araçta da 1,6 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildiğini, 7 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

18 Haziran'da PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca Nusaybin ilçesinde bombalı eylem yapılacağına yönelik istihbari bilgiler edinildi. Eylem hazırlığındaki şüphelilerin içinde bulunduğu araç durdurulup, 3 kişi gözaltına alındı. Aramada 1.6 kilogram plastik patlayıcı, 2 fünye, 4 adet 9V pil ile araç altına yerleştirilecek şekilde, üzerine cep telefonu monte edilmiş düzenekten oluşan el yapımı bomba ele geçirildi. "Gideceği yol, güzergah, oluşturacağı maliyet, hepimize yükleyeceği büyük üzüntü ve moralsizlik elbette ki ülkemizi de etkileyecekti" diyen Bakan Süleyman Soylu, "Arkadaşlarımızın dikkati ve tedbirleri sayesinde, hem de bir büyükşehrimize yolculuk yapmak üzereyken ele geçirildi" diye konuştu. İşte o patlayıcıların İzmir'e getirileceği ve korkunç bir eylemde kullanılacağı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL