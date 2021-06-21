Oğluma elimi öptürmeye geldim

İZMİR'DEKİ şehit yakınları, Babalar Günü dolayısıyla Kadifekale Hava Şehitliği'nde yakınlarının mezarlarına yaptıkları ziyarette duygulu anlar yaşadı. Babalar Günü nedeniyle dün şehitliği ziyaret eden babalar da kabirlerin yanı başına oturarak, dua etti. 9 ARKADAŞIYLA ŞEHİT OLDU

HAKKARİ'DE 1994 yılında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çığ düşmesi sonucu 9 silah arkadaşıyla şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Göksel Yaman'ın babası Kemal Yaman da ailesiyle oğlunun mezarını ziyaret etti. Baba Yaman, "Onu her Babalar Günü'nde ziyaret edip elimi öptürüyorum" dedi.