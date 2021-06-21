  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Oğluma elimi öptürmeye geldim

Oğluma elimi öptürmeye geldim

Oğluma elimi öptürmeye geldim

21.6.2021

İZMİR'DEKİ şehit yakınları, Babalar Günü dolayısıyla Kadifekale Hava Şehitliği'nde yakınlarının mezarlarına yaptıkları ziyarette duygulu anlar yaşadı. Babalar Günü nedeniyle dün şehitliği ziyaret eden babalar da kabirlerin yanı başına oturarak, dua etti. 9 ARKADAŞIYLA ŞEHİT OLDU

HAKKARİ'DE 1994 yılında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çığ düşmesi sonucu 9 silah arkadaşıyla şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Göksel Yaman'ın babası Kemal Yaman da ailesiyle oğlunun mezarını ziyaret etti. Baba Yaman, "Onu her Babalar Günü'nde ziyaret edip elimi öptürüyorum" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oğluma elimi öptürmeye geldim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.