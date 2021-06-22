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Haberler İzmir ‘iktidar’ paylaşımına ‘facia’lı yanıt

‘iktidar’ paylaşımına ‘facia’lı yanıt

Büyükşehir Belediye Başkanı 'in 'te 'nin düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'nın ardından yaptığı Siz bizi bir de iktidarken görün" paylaşımına tepkiler sürüyor.

‘iktidar’ paylaşımına ‘facia’lı yanıt

22.6.2021

Sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından, Soyer'in paylaşımına AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den de cevap geldi. İl Başkanı Sürekli, İzmir'in çözüme kavuşmamış sorunların hatırlattı ve CHP iktidarını "facia" olarak tanımladı.

'HİÇ SANMIYORUM'
AK Partili Sürekli, yaptığı paylaşımda, "İki yıllık yerel iktidarında körfez kokusuna içme suyu kokusunu ekleyen, trafiği çileye çeviren Soyer, " Bizi bir de iktidardayken görün" demiş! Ülkenin böyle bir faciayı tecrübe etmek isteyeceğini hiç sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

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