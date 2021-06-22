İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 132 gözaltı kararı

İzmir merkezli 35 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mahrem İmamların, TSK içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü hatlardan iletişime geçtikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Albay, Yarbay, Binbaşı rütbeleri de dahil toplam 132 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından düzenlenen operasyon ile 94 şüpheli yakalandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FÖTÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mahrem İmamların örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yaparak düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri bu doğrultuda kısa görüşmeler yaptıkları tespit edildi. Ayrıca haklarında beyan olan aralarında Albay, Yarbay, Binbaşı rütbeleri de dahil olmak üzere farklı rütbelerdeki 33'ü muvazzaf, toplamda 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.





94 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir merkezli 35 ilde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 132 şüphelinden 94'ü yakalanırken, operasyona ilişkin firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ettiği öğrenildi.