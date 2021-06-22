  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

'de tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. 19 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 10 zanlının 30 farklı eylem gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

İzmir'de tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
AA

22.06.2021, 13:59

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, tefecilik suçunu işlediklerine dair haklarında ihbar ve şikayetler bulunan 19 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 10 zanlının 30 farklı eylem gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendiğinin aktarıldığı açıklamada, "Haklarında yakalama kararı verilen 10 zanlıdan 8'i gözaltına alınmıştır. Belirlenen adreslerdeki aramalarda suç konusu olan 2 defter, 5 senet fotokopisi, 4 ajanda, 1 kaşe, 143 boş senede el konulmuştur. 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." denildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.