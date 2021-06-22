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'in 4 ilçesinde sahte içki operasyonu

'in 4 ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda; 141 litre sahte rakı, 13 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 2 tank, 275 boş şişe, 18 bin etiket ile 550 kapak ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir'in 4 ilçesinde sahte içki operasyonu
DHA

22.06.2021, 12:14

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerindeki adreslerde sahte içki bulunduğunu tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 141 litre sahte rakı, 13 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 2 tank, 275 boş şişe, 18 bin etiket ile 550 kapak ele geçirildi. Aramalarda ruhsatsız silah ve mermilere de el koyuldu. Operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alınırken, dosya kapsamında 4 kişinin de şüphelilerle bağlantılı olduğu ve soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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