Karaburun’da dalış turizminde hareketlilik

EGE Bölgesi'nde su altı güzellikleriyle her yıl binlerce dalış meraklısını ağırlayan İzmir'in Karaburun ilçesindeki 4 dalış merkezi, kademeli normalleşme dönemiyle birlikte 1 Haziran'da yaz sezonuna adım attı. Salgın tedbirleri kapsamında bir yıl boyunca evlerinden çıkmayan vatandaşlar, Kovid-19 vaka sayılarının azalmasının ardından su altını keşfetmek için Karaburun'daki dalış okullarına gelmeye başladı.

ALİAGA'DA SAHİLLER YENİDEN CANLANDI

KORONA virüsü salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme tedbirleriyle beraber, İzmir'in Aliağa ilçesindeki sahillerde dolmaya başladı. Aliağa'da da sıcaklık 28 dereceye dayandı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar; halk plajı, Ağa Park, Yeni Şakran'daki plajlara akın etti. Şezlonglara uzanarak güneşlenen vatandaşlar, denize girerek serinledi. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri de, hijyen ve korunma tedbirlerine uyması konusunda uyarılarda bulundu.