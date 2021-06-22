Kılıçdaroğlu Cuma günü İzmir’e geliyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Haziran Cuma günü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir dizi açılışı için İzmir'e gelecek. Bir günlüğüne İzmir'de bulunması beklenen CHP Genel Başkanı'nın, Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içerisinde yapılan yüzme havuzu ve Çiğli Sasalı İklim Duyarlı Tarım Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nün açılış törenlerine katılması bekleniyor. Kılıçdaroğlu ayrıca tek kalemde 647 milyon liralık yatırımla İzmir'in ulaşım filosuna katılan 451 yerli üretim otobüsün hizmete alım törenine de katılacak.