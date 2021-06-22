Ödemiş'te 5 dönüm ekili arazi yandı

İZMİR'İN Ödemiş İlçesinde çıkan yangında, 5 dönüm ekili alanda hasar oluştu. Ovakent Mahallesi'nin Çaykenarı mevkisinde Mahmut Sarıkaya'ya ait buğday ekili tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sarıkaya'nın durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 20 dönümlük ekili alanın 5 dönümü yandı. Yangında 350 civarında saman balyası da zarar gördü.

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