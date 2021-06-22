Seferihisar’ın yaralı martısı tedaviye alındı

İZMİR'İN Seferhisar ilçesinde bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan martı, polisler tarafından götürüldüğü veterinerde tedavi altına alındı. Veteriner hekim Kerim Kesici, martının kanadında bir sorun olduğu için uçamadığını ama genel durumunun iyi göründüğünü kaydetti.

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