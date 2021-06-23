AK Partili başkanlar Ankara’ya çıkarma yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u makamında ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ihtisas tarım organize sanayi bölgeleri hakkında bilgiler veren başkanların Bakan Muş'la buluşmasında Bayındır Çiçekçilik OSB ile Bergama Hayvancılık ve Süt Ürünleri OSB konuları vardı. İzmir'deki çalışmaların değerlendirildiği toplantıda başkanlar, bakanlığın kentteki projeleri için destek istedi.

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