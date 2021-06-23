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Haberler İzmir Doğanlar Apartmanı da temelden kusurlu çıktı

da temelden kusurlu çıktı

Doğanlar Apartmanı da temelden kusurlu çıktı

23.6.2021

MERKEZ üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'na ilişkin iddianame, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Raporda Doğanlar Apartmanı B Bloku'nun, projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu tespitine yer verildi.
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