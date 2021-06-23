  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Ege’de düzensiz göçmen yoğunluğu

Ege’de düzensiz göçmen yoğunluğu

Ege’de düzensiz göçmen yoğunluğu

23.6.2021

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 73 düzensiz göçmen yakalanırken, Dikili ve Karaburun açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 51 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ege’de düzensiz göçmen yoğunluğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.