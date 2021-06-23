İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 73 düzensiz göçmen yakalanırken, Dikili ve Karaburun açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 51 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Ege’de düzensiz göçmen yoğunluğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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