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Haberler İzmir Içki ve sigarayı bırakanı 5 yıl ücretsiz taşıyacak

Içki ve sigarayı bırakanı 5 yıl ücretsiz taşıyacak

Içki ve sigarayı bırakanı 5 yıl ücretsiz taşıyacak

23.6.2021

İZMİR Torbalı'da minibüsçülük yapan Halil Öztürk, bundan tam 15 yıl önce minibüsünün camına "İçki ve sigarayı bırakana 5 yıl ücretsiz taşıma" yazılı tabela astı. İnsanları kötü alışkanlıklardan bu sayede uzaklaştırmayı amaçlayan Öztürk, henüz kimsesinin kendisine ücretsiz taşıma için başvurmamasından şikayet etti.
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