İzmir polisinden 5 ayrı operasyon

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda dün İzmir polisi, FETÖ, sahte alkol, tefecilik, fuhuş ve uyuşturucu madde olmak üzere 5 ayrı operasyona imza attı. FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü/ kontörlü sabit hat ile FETÖ imamları ile irtibatlı olduğu iddia edilen 132 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden şu ana kadar 100'ünün yakalandığı öğrenilirken 32 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İkinci operasyon ise fuhuş ve insan ticareti yapan şahıslara yönelik yapıldı.

Operasyonda 5 zanlı yakalandı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 2'sinin de daha önce işledikleri suçlar nedeniyle cezaevinde oldukları belirlendi. Tefecilik çetesine yönelik operasyonda ise haklarında ihbar bulunan 10 şüpheliden 8'i adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Sahte alkol ve içki şebekesine yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde ele geçirilen sahte içkilere de el konuldu. Beşinci operasyon ise zehir tacirlerine yönelikti. 15 şüpheli hakkında dün sabaha karşı eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.

■ FATİH ŞENDİL