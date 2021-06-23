İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Kemeraltı bölgesinde aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı çalışmalar sırasında tarihi kalıntılara rastlandı. Bulunan eserlerin kayıt altına alınmasının ardından kent merkezindeki bu önemli bağlantı yolunun 1 ay içinde ulaşıma açılması hedefleniyor.
İZSU kazısında bulunan eserler kayıt altına alınıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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