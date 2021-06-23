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Haberler İzmir İZSU kazısında bulunan eserler kayıt altına alınıyor

kazısında bulunan eserler kayıt altına alınıyor

İZSU kazısında bulunan eserler kayıt altına alınıyor

23.6.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Kemeraltı bölgesinde aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı çalışmalar sırasında tarihi kalıntılara rastlandı. Bulunan eserlerin kayıt altına alınmasının ardından kent merkezindeki bu önemli bağlantı yolunun 1 ay içinde ulaşıma açılması hedefleniyor.
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