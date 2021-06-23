İZMİR'İN Konak ilçesinde, park yüzünden aralarında tartışma çıktığı ileri sürülen 2 kişinin kavgasında taraflardan birisi bıçaklanarak ağır yaralanırken, diğeri ise kafasına aldığı darbe sonucu yaralandı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Park kavgasında biri ağır, 2 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.