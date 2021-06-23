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Haberler İzmir Park kavgasında biri ağır, 2 kişi yaralandı

Park kavgasında biri ağır, 2 kişi yaralandı

Park kavgasında biri ağır, 2 kişi yaralandı

23.6.2021

İZMİR'İN Konak ilçesinde, park yüzünden aralarında tartışma çıktığı ileri sürülen 2 kişinin kavgasında taraflardan birisi bıçaklanarak ağır yaralanırken, diğeri ise kafasına aldığı darbe sonucu yaralandı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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