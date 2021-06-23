Sağlık Müdürlüğü açıkladı: Yüzde 15 artış var

İZMİR'İN Buca, Karabağlar, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde iletilen suda meydana gelen sıkıntıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Bakteriyel analizlerin sonuçları için 48-72 saatlik süre beklenmektedir. Bu sürenin sonunda daha anlamlı sonuçlara ulaşılabilecektir.

Bahse konu olan bölgelere hizmet veren hastanelerimizdeki bağırsak enfeksiyonu bulgusu veren hastaların bir önceki haftalar göre yüzde 15 artış gösterdiği belirlenmiş olup bu durumun sularla alakalı olup olmadığı ancak kapsamlı bakteriyel analizlerin sonuçlarına göre değerlendirilecektir" denildi.

"SORUN YOK" DENMISTI

İZSU Genel Müd ürlüğü, önceki gün yaşanan kısa süreli teknik arıza nedeniyle içme suyunda görülen koku sorununun insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmadığını savunmuştu. İZSU, kendi yaptırdığı "mikrobiyolojik analiz" sonuçlarını da yayınlamıştı. İZSU'nun açıklamasında "Koku probleminin oluştuğu 20 Haziran Pazar günü 12.30-18.00 saatleri arasında Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinden alınan numunelere ait analiz sonuçlarına göre "E.coli", "Koliform Bakteri", "C.perfringens" değerlerinin sıfır olarak ölçüldüğü, bu değerler çerçevesinde şebeke suyunun tüketimine bağlı bir rahatsızlık yaşanmasının söz konusu değildir" açıklaması yapmıştı.