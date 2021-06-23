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Haberler İzmir Terör örgütüne İzmir merkezli operasyon

Terör örgütüne merkezli operasyon

merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gerçekleştirdikleri tespit edilen, biri avukat 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartırdı. Şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Terör örgütüne İzmir merkezli operasyon
İHA

23.06.2021, 10:02

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet gerçekleştirdikleri tespit edilen, aralarında bir avukatın da bulunduğu 4 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli Diyarbakır ve Mardin illerinde düğmeye bastı. 23 Haziran günü saat 06.00'da, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Aramalarda silah ve uyuşturucu madde de bulundu.



Öte yandan adreslerde polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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