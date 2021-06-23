Yolda bulduğu bıçakla polisi yaraladı

İZMİR'İN Buca ilçesinde bir grup çocuk, yanlarında gezdirdikleri sokak köpeği ile yaşlı bir adamı korkutunca kendilerini uyaran ve istirahatte olduğu öğrenilen polis memuru M.K. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine grupta bulunan çocuklardan 15 yaşındaki Erdem Y, polis memuru M.K.'yı bıçakladı.

Polis memuru M.K. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Erdem Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Bürosu'nda avukatı Efe Alper eşliğinde ifadesi alınan 15 yaşındaki Erdem Y, ardından İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

KENDİMİ KORUDUM

'SİLAHLA yaralama' suçundan hakim karşısına çıkan 15 yaşındaki şüpheli Erdem Y, "20-25 kişilik bir grupla geceleri basketbol oynuyoruz. Ben basketbol sahasına giderken yolda bir bıçak bulmuştum. Ben bu bıçağı köpek gezdiren Baran isimli çocuğa vermek için almıştım. Parkta basketbol oynarken kalabalık gruptan bir şahıs yanıma gelerek 'Neden bağırıyorsun?' dedi ve bana saldırdı. İki kişi birden saldırınca kendimi korumak amacıyla cebimdeki bıçağı savurdum" diye konuştu.

MAHKEME heyeti, Erdem Y.'nin her Pazartesi karakola gidip imza atması karşılığında adli kontrol ile serbest bırakılmasına karar verdi.

■ METİN BURMALI