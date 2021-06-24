Çeşme'de zabıta binası ve araçlarına taşlı saldırı

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Tarihi kervansarayın yakınlarında bulunan Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binası ile altında bulunan açılış hazırlıkları devam etmekte olan Halk Masası binasına ve bina önünde park halindeki zabıta araçlarına bir grup tarafından banklarla ve taşlarla saldırı düzenlendi.

Binanın ve zabıta araçlarının camları kırılırken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Saldırı ile ilgili sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Az önce Çeşme merkez zabıta ofisimize, kamu düzenini sağlamakla görevli olan kolluk kuvvetimize taşlı saldırı gerçekleşti. Bu saldırıda belediye araçlarımızın camları kırıldı.

Zabıta ve halk masası binamıza taş atıldı. Çeşmeyi sevenlere ve Çeşme halkına hizmet etmek üzere çalışan kolluk kuvvetimize ve resmi binalarımıza yapılan bu saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum" ifadelerini kullandı.