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Haberler İzmir İzmir’de 732 tarihi eser ele geçirildi

’de 732 tarihi eser ele geçirildi

İzmir’de 732 tarihi eser ele geçirildi

24.6.2021

İzmir'in Torbalı ilçesinde durdurulan bir araçta 732 tarihi eser bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ayrancılar Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine plakası açıklanmayan hafif ticari bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, Osmanlı ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 721 sikke ile 11 küpe, kolye ve ok ucu olmak üzere 732 tarihi eser ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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