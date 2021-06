İzmir’in heykellerini Ozan Can sayacak

Yeni Asır'ın Türkiye gündemine taşıdığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "heykel sayma ihalesi" sonuçlandı. 11 firma ve kişinin teklif verdiği ihaleyi, 171 bin 558 lira teklif veren Ozan Can Durdu isimli 27 yaşındaki genç girişimci kazandı. Ankara'dan bir yıl önce İzmir'e taşınan Durdu, sayım işinin başında bizzat kendisinin duracağını söyledi. Kendisinin yönetmen olduğunu ve genelde prodüksiyon işleri yaptığını belirten Durdu, bu ihalede de aldığı görevi en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi.





EN DÜŞÜK TEKLİFİ VERDİ

CHP'nin heykel belediyeciliğinde yeni bir çığır açan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "İzmir ili heykel, anıt ve rölyef envanteri çıkarılması hizmet alımı" ismiyle çıktığı heykel sayma ihalesi 11 Mayıs'ta elektronik ortamda yapıldı. İhaleye İzmir başta olmak üzere, İstanbul, Adana, Ankara ve Diyarbakır gibi illerde faaliyet gösteren 11 farklı firma ve kişiden teklif geldi. 254 bin 697 lira 50 kuruş muhammen bedelle çıkılan ihaleye, en yüksek 1 milyon 535 bin lira, en düşük 171 bin 588 teklif verildi. İhale, en düşük teklifi veren Ozan Can Durdu isimli genç girişimcide kaldı. Bir yıl önce Ankara'dan gelip İzmir'e yerleşen ve İkarus Medya Prodüksiyon isimli şirketi ile prodüksiyon işleri yapan Durdu, ihaleyi kazanmasının ardından geçtiğimiz günlerde belediye ile heykel sayım işi için sözleşme imzaladı. Kimseyle özel bağlantısı olmadığını ve kendi çapında iş yapmaya çalışan bir girişimci olduğunu anlatan Durdu, "Siyasi anlamda hiçbir parti ve kişiyle bağlantım yok. 10 senedir iş hayatındayım. Bir yıl önce Ankara'dan İzmir'e geldim. Geçmişte birçok kurul ve kuruluşa iş yaptım. Birçok kuruma proje hazırlayıp sunuyorum. Kabul ederlerse çalışıyorum. Ancak geri dönüş çok az oluyor. Bu yüzden ihaleleri de takip ediyorum ve yapabileceğimi düşündüğüm işlerle ilgili ihalelere giriyorum. Bu ihaleyi de Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gördüm ve katılmaya karar verdim" dedi.





"EKAP'TA GÖRÜP KATILDIM"

1.5 milyon lirayı aşan tekliflerin olduğu ihalede 171 bin liralık teklif sunduğunu anlatan Ozan Can Durdu, "Bu muhammen bedelin altında bir teklif. Bu işi bu maliyetle yapabileceğimi hesaplayarak teklif verdim. İşin başında bizzat ben duracağım. Kamu yararına iş yapmaya çalışıyorum. İşimi yıl sonuna kadar tamamlayıp belediyeye teslim edeceğim. Bunun yanında gerek İzmir gerekse de İstanbul, Ankara gibi başka kentlerdeki ihaleleri de takip ediyorum ve teklifler veriyorum" diye konuştu.





OZAN CAN DURDU HEYKELLERİ NASIL SAYACAK?

İzmir metropol alandaki 11 ilçede kamusal alanlardaki heykel, anıt ve rölyefleri tek tek tespit edecek.



Bunun için önce bu alandaki mevcut çalışmaları derleyecek.



Ardından saha çalışması yapacak ve heykelleri sayacak. Tespit edilen her bir heykel, anıt ve rölyef için eserin adı, sanatçısı veya sanatçıları, yapım veya dikiliş tarihi, malzemesi, açık adresi ve arsa öykülemesinden oluşan formları dolduracak.



Tespit edilen eserleri haritada işaretleyecek.



Her eserin dört yandan en az ikişer adet fotoğrafını çekecek.



Tabelası olmayan eserleri belirleyecek ve oluşacak dökümantasyonu tasnif edecek.

Erhan GÜLENÇ