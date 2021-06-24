PKK adına faaliyet yürütenler yakalandı

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından dün sabah saatlerinde, Diyarbakır ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında bir avukatın da olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.