Tarım ve Hayvancılık Fuarı İzmir’de başladı

İZMIR'DE Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı-Agroexpo, 16. kez kapılarını açtı. Fuar İzmir'de düzenlenen etkinlik tarım ve hayvancılık firmalarını, yerli ve yabancı traktör üreticilerini ve çiftçileri buluşturacak. Fuarda 1 milyar dolarlık iş hacmi oluşması, 80 ülkeden 1050 katılımcı ve 390 bin ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor. Resmi açılışı bugün yapılacak fuar, 27 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.



MERT ALPDÜNDAR