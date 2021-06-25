AK Partili gençlerden Başkan Soyer’e bardaklı tepki

AK Parti İzmir Gençlik Kolları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in şebeke sularındaki kirliliğe dair 'Bir bardak suda fırtınalar koparıyorlar' sözlerine tepki gösterdi. Konak Meydanı Saat Kulesi önünde basın açıklaması gerçekleştiren AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, elinde bir bardak suyla Başkan Soyer'in sözlerine tepki gösterdi. Taslak, "Biz İzmirliler olarak, insan onuruna yaraşır bir yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün burada ellerimizde birer bardak suyla bulunuyoruz. Bu bir bardak suyu Sayın Tunç Soyer'e hep birlikte gösteriyoruz. Ve sağlığımız için, bir bardak su için fırtına koparmaya devam edeceğiz" dedi.