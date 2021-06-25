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Haberler İzmir Buca cezaevi’ni taşıma süreci tamamlandı

Buca cezaevi’ni taşıma süreci tamamlandı

Buca cezaevi’ni taşıma süreci tamamlandı

25.6.2021

İZMİR Buca Ceza ve İnfaz Kurumu'nun taşınması ile ilgili süreçte sona gelindi. Konuyla ilgili Ankara'da temaslarda bulunan AK Parti Buca İlçe Başkanı Av. Hakan Kalfaoğlu, Buca Belediyesi'nin görüşlerinin alınıp sürece dahil edildiğini hatırlatarak, nihai aşamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda imar planlarının yapılarak, gerçekleştirilmesi noktasında mutabakat sağladıklarını açıkladı. Cezaevinin kaldırılmasıyla kentin önemli bir çekim merkezi kazanacağını ifade eden Kalfaoğlu, kararın İzmir'e ve Buca'ya hayırlı olmasını diledi.

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