CHP’li Halil Arda YDK’da tanıklık yaptı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) İzmir'den gelen dosyalar masaya yatırıldı. Kurulda Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, muhalif meclis üyeleri tarafından yalan beyanda bulunduğu, basın yoluyla partiyi tartıştırdığı, grup kararına uymadığı iddialarıyla disipline sevk edilen ve hakkında uyarı cezası verilen meclis üyesi İzel Zenginobuz Derinsu lehine şahitlik yaptı. Derinsu ile ilgili kararın bir sonraki toplantıya bırakıldığı öğrenildi.