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Haberler İzmir FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada 58 tutuklama

'nün yapılanmasına yönelik merkezli soruşturmada 58 tutuklama

'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki gizli yapılanmasına yönelik merkezli 40 ilde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 113 şüpheliden 58'i tutuklandı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada 58 tutuklama
AA

25.06.2021, 11:40 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021, 11:41

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 113 şüpheliden 27'si faydalı itirafçı olması nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı.

Soruşturmada 4 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı, mükerrer soruşturma ve delil durumu nedeniyle iptal edildi, 2 zanlının ise işlemleri sürüyor.

Adliyeye sevk edilen 80 şüpheliden 6'sı ev hapsi olmak üzere 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 58'i ise tutuklandı.

FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 40 ilde yürütülen soruşturmada 22 Haziran'da haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 132 şüphelinin 113'ü yakalanmıştı.

19 zanlıyı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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