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Haberler İzmir Göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

Göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla adalarına gitmeye çalışan göçmenlerin geçişlerini organize eden 7 şüpheliden 5’i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama
DHA

25.06.2021, 18:57

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin geçişlerini organize ettikleri iddia edilen kişilere yönelik geçen 22 Haziran'da operasyonlar düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 7 kişi, sabah saatlerinde yapılan eşzamanlı operasyonlarda yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca ve buna ait mühimmat ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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