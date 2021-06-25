Göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin geçişlerini organize ettikleri iddia edilen kişilere yönelik geçen 22 Haziran'da operasyonlar düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 7 kişi, sabah saatlerinde yapılan eşzamanlı operasyonlarda yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca ve buna ait mühimmat ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.