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Haberler İzmir İzmir Müze Müdürlüğü’nde vurgun iddiası incelemede

’nde vurgun iddiası incelemede

İzmir Müze Müdürlüğü’nde vurgun iddiası incelemede

25.6.2021

İZMİR Müze Müdürlüğü'nde aralarında yöneticilerin de yer aldığı 5 kişi hakkında, arkeolojik kazılarda yolsuzluk yaptıkları yönündeki ihbar üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş incelemesi başlattı. Geçen yıl Foça Antik Kenti'nde bilimsel arkeolojik kazı yapılmamasına rağmen, keşif bedellerinin çok üstünde fiyatlarla, ödeneklerin heba edildiği ileri sürüldü.
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