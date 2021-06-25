İZMİR Müze Müdürlüğü'nde aralarında yöneticilerin de yer aldığı 5 kişi hakkında, arkeolojik kazılarda yolsuzluk yaptıkları yönündeki ihbar üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş incelemesi başlattı. Geçen yıl Foça Antik Kenti'nde bilimsel arkeolojik kazı yapılmamasına rağmen, keşif bedellerinin çok üstünde fiyatlarla, ödeneklerin heba edildiği ileri sürüldü.
İzmir Müze Müdürlüğü’nde vurgun iddiası incelemede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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