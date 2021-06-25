İzmir'de depremzedeler tepki gösterince Kılıçdaroğlu arkasını dönüp gitti

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneğini ziyaret eden Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, acılı günlerde bir arada olmanın önemli olduğunu belirtti. Depremzedeler ise, CHP Genel Başkanı'na tepkilerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, Mecliste ve ilgili bakanlıkta konunun takipçisi olduklarını anlatarak, İzmir'de 79 bin konutun yeniden yapılması gerektiğini, ağır hasarlılardan başlayarak bir an önce konutların yapılmasını istediklerini aktardı.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından bir depremzede, "8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Kuşadası'na kadar geldiniz, buraya gelmemenizin gerekçesini söyler misiniz?" diye sorarak tepkisini dile getirdi.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, depremden sonra İzmir'e geldiğini, milletvekillerinin de Ankara'da süreci takip ettiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremzedelere konut yapımı için Dünya Bankasından kredi almaya çalıştığını kaydetti.

Ziyaret esnasında ilçe belediyelerinin kendilerini unuttuğunu söyleyen depremzedeler ise "Emsal artışı istiyoruz" şeklinde slogan attı.





Depremzedelerin tepkileri artınca Kılıçdaroğlu, çareyi cevap vermeden sırtını dönerek gitmekte buldu.