İzmir’deki soruşturmada 17 FETÖ’cü tutuklandı

İZMİR merkezli 35 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması'na yönelik soruşturmada, 'mahrem imam'lar ile irtibatlı olduğu belirtilen şüphelilere düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 107'ye yükseldi. 22 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, itirafçı olduğu için serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 17'si ise mahkemece tutuklandı.