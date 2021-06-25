Önce borçlu çıkardılar sonra işinden ettiler

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziemir'deki Kent Ekmek büfesini oğlu ile birlikte işleten Yeter Demir, Büyükşehir'in ekmek fabrikasından sipariş ettiği ekmeklerin eksik geldiğini ancak faturaya tam ücret yazıldığını iddia etti. Duruma tepki gösterince de sözleşmesi feshedilerek büfeden çıkarıldı. 2011 yılında Büyükşehir'in Gaziemir'deki Kent Ekmek büfesini kiraladığını söyleyen 60 yaşındaki Yeter Demir, "İşimden oldum. Üzerine bir de borçlandırıldım. Başkan Tunç Soyer beni duysun. Ben kendisini destekleyen biriydim ama yazıklar olsun onlara. Ben sadece hakkımı aradım. Büfeyi elimden aldılar, bana borç çıkardılar. CHP bu sahtekarlığı içine sindiriyorsa verdiğim oylar haram olsun" dedi.