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Haberler İzmir Sağlıkçılara İzmir’de büyük ayıp

Sağlıkçılara İzmir’de büyük ayıp

Sağlıkçılara İzmir’de büyük ayıp

25.6.2021

SAĞLIK-SEN İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce alınan karar gereği sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar tanınan ücretsiz ulaşım hakkının kısaltıldığını açıkladı. 31 Aralık tarihinin "sehven" yazıldığı belirtilen açıklamada ücretsiz ulaşım hakkının 30 Haziran'da biteceği aktarıldı. Kararı eleştiren Özdemir, "Pandeminin kahramanları sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının süresinin 'sehven yanlış yapıldı' denilerek kısaltılması Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına derinden üzmüştür" dedi.

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