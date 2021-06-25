‘Soyer için ölürüm’ dedi maaşları kaptı

Muhalif medya aylardır birden çok şirket ve kuruluşta yönetim kurulu üyeliği yapan bazı kamu görevlileriyle ilgili tefrika gibi haberler yayınlıyor. CHP'liler de bu haberleri köpürttükçe köpürtüyor. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, kamu çalışanlarının birden fazla maaş ve 'huzur hakkı' adı altında ödeme almasının engellenmesi için kanun teklifi bile verdi. Ancak CHP'de 'vurun abalıya' misali konuşanlar kendi partilerine bakıyorlar mı acaba? Kendi partilerinde birçok yerden maaş alan o kadar çok kişi var ki... Her gün bu konuda ihbarlar geliyor. Hatta bu ihbarların bir kısmını bizzat CHP'liler bize ulaştırıyor. İşte birçok maaş alan isimlerden biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Başkanvekili olan CHP'li Mustafa Özuslu...



BİRÇOK KOLTUĞUN SAHİBİ

Hem Büyükşehir'de Başkanvekili olan hem de Meclis'te CHP Grup Başkanvekilliği ve Meclis Başkanvekilliği görevlerini yürüten Özuslu, maşallah koltuk ve maaş konusunda pek şanslı... Örneğin yine Meclis üyeliği yaptığı CHP yönetimindeki Karşıyaka Belediyesi'ne ait Kent A.Ş'de yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Öte yandan İzmir'de doğalgaz dağıtımı yapan özel şirkette belediye hissesini temsilen yönetim kurulu üyeliği görevini yürütüyor... Bir de Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti'nde belediye adına üye...



VEKALET ÜCRETİ DE ALIYOR

Özuslu, Soyer'in yerine vekalet ettiğinde ayrıca vekalet ücreti alıyor. Kaç gün vekalet ediyorsa Soyer'in maaşının o kadar günlük miktarı oranında Özuslu'ya para ödeniyor. Ayrıca ilçe belediye meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olduğu için oturum başına huzur hakkı alıyor. Üzerine Kent A.Ş. ve KOSBİ Müteşebbis üyeliğinden de ücret alıyor. Yine gaz şirketinden de öyle. Yani hayat Mustafa Özuslu'ya güzel!





ÜSTELİK LİSE MEZUNU

CHP hep 'liyakat' vurgusu yapıyor ya... Bunu Mustafa Özuslu örneğinde değerlendirirsek Özuslu'nun bu atamalarında liyakat ilkesine uyulduğunu söyleyebilir miyiz? Yanlış anlaşılmasın, Özuslu tecrübeli bir siyasetçi... Lafımız yok... Ancak eğitim olarak lise mezunu olduğu da bir gerçek... Bu durum Büyükşehir'in resmi internet sitesinde meclis üyelerinin tanıtıldığı bölümde de belirtiliyor. Kimsenin eğitim durumunu küçümsemek istemeyiz, bu bizim haddimize de düşmez. Ancak, madem sürekli 'liyakat' deniliyor, o zaman bu kadar yönetim kurulu üyeliğine bir lise mezununun getirilmesinin ne ölçüde liyakatlı olduğu da tartışılır...



ÖZUSLU'NUN AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

ÖZUSLU, Soyer'in CHP içindeki siyasi hamlelerini de yürüten isim. Soyer, CHP içindeki meselelerde arka planda kalırken ön plana Özuslu çıkıyor. Operasyon ve pazarlıkları Soyer adına o yürütüyor. İlçe ve il kongresi süreçlerinde bu böyleydi. Menemen ve Torbalı Belediyeleri'ndeki başkanvekili seçimlerinde de böyle oldu. Hatta CHP içinden bir meclis üyesi, Özuslu'nun Menemen seçimlerinde CHP'li birçok meclis üyesine "Adayımız sensin" diye vaatlerde bulunduğu için oylamada fire verdiklerini öne sürmüştü. Bu arada, Özuslu bir süre önce "Soyer'le birlikte Körfez'de siz de yüzecek misiniz?" sorusuna "Tunç Soyer ile ölüme bile giderim" diyerek ilginç bir cevap vermişti. İşte bu maaş ve ücret tablosu ortaya çıkınca Özuslu'nun bu demecinin "Boşuna değilmiş" dedirten manidar bir hal aldığını da belirtmeliyiz...

Erhan GÜLENÇ