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Haberler İzmir Tarihe sondaj yapan İZSU’yu polis durdurdu

Tarihe sondaj yapan ’yu polis durdurdu

Tarihe sondaj yapan İZSU’yu polis durdurdu

25.6.2021

TİRE'DE, Yıldırım Beyazıt'ın eşi tarafından yaptırılan 700 yıllık tarihi 'Hafsa Hatun' camisinin hemen yanı başında İZSU'nun başlattığı sondaj çalışmaları Tire Müzesi'nin Anıtlar Kurulu ile yazışmaları sonucu durdurulmasına karar verildi. Kararı tanımayıp, sondaja devam eden İZSU'yu mahallelinin şikayeti üzerine polis ekipleri engelledi.

■ NADİR UYSAL

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