Zeynep, istediği kalbin resimlerini çiziyor

İZMİR'DE 9 yıldır yapay kalple yaşamını sürdüren 17 yaşındaki Zeynep Altun, resimlerde çizdiği kalbe kavuşmak için umutla bekliyor.

Zeynep, "Kalbim hasta olduğu için resimlerimde daha sağlam kalp çizmeye çalışıyorum. Kalp çizmek değişik bir duygu. Resimlerde çizdiğim sağlam kalbe kavuşmak istiyorum" dedi. Anne Gönül Altun ise "Bir anne olarak en büyük isteğim, kızımın bir an önce sağlığına kavuşması" dedi.