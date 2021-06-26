Ağaç katliamına tepki

İZMİR'İN Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'nde bulunan Mavikent Sitesi'nde ağaç budama çalışmasında ağaçların kesilmesi site sakinlerinin tepkisine neden oldu. Site yönetiminin tepkilerini dikkate almadığını belirten sakinler, "Site yönetimi site sakinlerine haber vermeden ve genel kurul kararı olmadan kendi kararları ile bazı ağaçların tehlike yarattığı söyleyerek görevli talep etmişler. Gelen görevli bazı ağaçlarda işaretleme yapmış. Hemen akabinde işler taşeron firmaya verilmiş ve kesim başlatılmış ancak bu arada tüm ağaçlara zarar verildi. İşaretlenmeyen ağaçlar da çok kötü bir şekilde budanıp kurumaya terkedildi. Bu mevsimde budama ve kesim işlerinin olmayacağını herkes bilir. Ağaçları diken site sakinleri duruma müdahale etti ama site yönetimi tarafından terslendi. 30 yıllık ağaçların bu şekilde usulsüzce katledilmesi korkunç" diye konuştu.